Детскому доктору Леониду Рошалю присудили премию "Легенда века"

Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Президенту НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леониду Рошалю присудили премию "Легенда века". Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом сообщается на офицальном портале мэра столицы.

Присудить премию города Москвы 2018 года "Легенда века" Рошалю Леониду Михайловичу… за выдающийся вклад в развитие здравоохранения и медицинской науки, многолетнюю работу по оказанию неотложной хирургической и травматологической помощи детям, плодотворную общественную деятельность. Указ

Напомним, Леонид Михайлович Рошаль — высококвалифицированный детский хирург, который с 2015 года является президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. Рошаль основал научную школу детской хирургии по разработке консервативных методов лечения.

Ранее мы писали, что Леониду Рошалю исполнилось 85 лет. С днем рождения его, в частности, поздравили президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

Скриншот: kremlin.ru