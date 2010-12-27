Детскому доктору Леониду Рошалю исполнилось 85 лет

С днем рождения Леонида Рошаля поздравили президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

Сегодня, 27 апреля президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль празднует день рождения. Добрейшему доктору Айболиту исполнилось 85 лет. Рошаля поздравили президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. Поздравительный текст опубликован на сайте правительства РФ.

Уважаемый Леонид Михайлович! Примите искренние поздравления с 85-летним юбилеем. Вы посвятили себя врачебному делу и всю жизнь храните верность своему призванию, достойно выполняете высокую, истинно подвижническую миссию самой гуманной профессии на планете. И в нашей стране, и за ее пределами Вас знают как яркого представителя медицинского сообщества, крупного организатора здравоохранения, как человека большого личного мужества. От души желаю Вам доброго здоровья, бодрости духа и всего наилучшего. Владимир Путин

Медведев подчеркнул, что Леонид Михайлович всю свою жизнь посвятил спасению детей. Он подарил тысячам семей надежду и для миллионов врачей стал примером.

Все свои знания, силы вы отдаете спасению маленьких пациентов, возвращаете им здоровье, способность радоваться, дарить надежду на счастливую жизнь без болезней. И для миллионов врачей вы являетесь ярким примером безграничной любви и преданности своей профессии. Дмитрий Медведев

Леонид Рошаль — высококвалифицированный детский хирург, специалист по неотложной хирургии и травматологии. С 2015 года Рошаль является президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

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Фото: kremlin.ru