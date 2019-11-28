В больнице на Северном проспекте мужчина устроил разборки с ножом

Дебошира оперативно задержал наряд вневедомственной охраны.

Во вторник, 7 июля, в Выборгском районе Петербурга задержали мужчину, который устроил разборки в больнице на Северном проспекте. Об этом сообщила пресс-служба УВО.

Как стало известно стражам порядка, у посетителя больницы произошел конфликт с администратором бюро пропусков и охранником. В ходе ссоры он стал вести себя агрессивно, достал нож и начал угрожать работникам медучреждения.

Увидев вооруженного мужчину, персонал сразу же нажал кнопку тревожной сигнализации. После этого к объекту оперативно прибыл наряд вневедомственной охраны.

Сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя около выхода из больницы. Он пытался скрыться с места происшествия. У дебошира изъяли складной нож, далее его передали сотрудникам полиции.

Ранее мы писали, что вспыльчивый петербуржец вонзил нож в спину брата-близнеца.

Фото: Piter.TV