Росгвардейцы задержали петербуржца, который гулял по городу с автоматом в руках

Выяснилось, что мужчина устроил променад с макетом оружия.

Сегодня, 22 января, стражи порядка поймали в центре Северной столицы жителя Петербурга, который ночью гулял по городу с автоматом. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии.

Известно, что ночью хулиган зашел в продуктовый магазин с оружием. Работники универсама нажали кнопку тревожной сигнализации, после чего прибыли представители Росгвардии. Они задержали мужчину у дома № 41 на улице Восстания.

Нарушителя доставили в полицейский участок. Выяснилось, что он устроил ночной променад с макетом автомата. На данный момент правоохранители выясняют причину поведения горожанина.

Ранее на Piter.tv сообщили, что жителя Всеволожска задержали по подозрению в хищении мусорных контейнеров.

Фото: Piter.tv