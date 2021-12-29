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Росгвардейцы задержали петербуржца, который гулял по городу с автоматом в руках
Сегодня, 10:09
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Росгвардейцы задержали петербуржца, который гулял по городу с автоматом в руках

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Выяснилось, что мужчина устроил променад с макетом оружия.

Сегодня, 22 января, стражи порядка поймали в центре Северной столицы жителя Петербурга, который ночью гулял по городу с автоматом. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии. 

Известно, что ночью хулиган зашел в продуктовый магазин с оружием. Работники универсама нажали кнопку тревожной сигнализации, после чего прибыли представители Росгвардии. Они задержали мужчину у дома № 41 на улице Восстания. 

Нарушителя доставили в полицейский участок. Выяснилось, что он устроил ночной променад с макетом автомата. На данный момент правоохранители выясняют причину поведения горожанина.

Ранее на Piter.tv сообщили, что жителя Всеволожска задержали по подозрению в хищении мусорных контейнеров.

Фото: Piter.tv

Теги: задержание, зашел в автоматом в магазин, макет автомата, росгвардейцы
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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