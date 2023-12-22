Росгвардейцы задержали мошенника, который продавал макеты мобильных телефонов в Мурино

Злоумышленник говорил покупателям, что продает настоящие телефоны.

В Петербурге сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника, который продавал макеты мобильных телефонов под видом настоящих смартфонов iPhone. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел накануне, 20 февраля, в 20:40 на бульваре Новаторов. К росгвардейцам обратился 25-летний пострадавший, который рассказал о мошеннике. Заявитель пояснил, что обманщик продал ему три смартфона "iPhone", которые оказались муляжами.

Сотрудники Росгвардии задержали молодого человека. Его доставили в 64 отдел полиции. Они выяснили, что мужчина продавал гаджеты по сниженной цене с помощью популярного сервиса для размещения объявлений о товарах. Известно, что мошенник развел заявителя на 365 тыс. рублей. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали двоих молодых людей за избиение прохожих на камеру.

Фото: Pxhere