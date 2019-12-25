Росгвардейцы нашли у Петербургского шоссе истлевшие останки

Они лежали в заброшенном здании.

Военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии обнаружили истлевшие человеческие останки. Это произошло во время патрулирования местности на Петербургском шоссе.

Сотрудники обнаружили в заброшенном здании подозрительные объекты. Это оказались останки. Следственные органы СК РФ по Петербургу начали проверку.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что на Наличной улице нашли пронумерованный череп.

Фото: ВКонтакте / Росгвардия.Северо-Западный округ