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Росгвардейцы нашли у Петербургского шоссе истлевшие останки
Сегодня, 17:19
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Росгвардейцы нашли у Петербургского шоссе истлевшие останки

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Они лежали в заброшенном здании.

Военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии обнаружили истлевшие человеческие останки. Это произошло во время патрулирования местности на Петербургском шоссе.

Сотрудники обнаружили в заброшенном здании подозрительные объекты. Это оказались останки. Следственные органы СК РФ по Петербургу начали проверку. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что на Наличной улице нашли пронумерованный череп. 

Фото: ВКонтакте / Росгвардия.Северо-Западный округ

Теги: останки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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