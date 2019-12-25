На Наличной улице найден пронумерованный череп

Загадочную находку направили на генетическое исследование.

Во вторник, 20 сентября, в экстренные службы поступило сообщение о нахождении останков человека на газоне у дома № 40 к1 по Наличной улице. Об этом стало известно Piter.TV.

Полицейские обнаружили на указанном месте череп, напоминающий человеческий. Верхняя часть черепной коробки отсутствовала, а на внутренней части был нанесён №95.

Останки отправили на генетическое исследование. Правоохранители проводят проверку.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина скончался после госпитализации с остановки в Красносельском районе.

Фото: Piter.TV