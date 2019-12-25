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Росавиация запретила перевозку за рубеж тургрупп грузопассажирскими рейсами
Сегодня, 16:51
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matveyvn

Росавиация запретила перевозку за рубеж тургрупп грузопассажирскими рейсами

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Сейчас грузопассажирские рейсы направлены на вывоз иностранцев с территории России.

Росавиация запретила перевозку за рубеж тургрупп грузопассажирскими рейсами. Об этом говорится в письме структуры, разосланном перевозчикам.

Отмечается, что если будет зафиксирован факт продажи билета в рамках туристического пакета, то разрешение на перелёт автоматически аннулируют.

В Росавиации подчеркнули, что сейчас грузопассажирские рейсы направлены на вывоз иностранцев с территории России, а также на возвращение граждан РФ на родину.

Ранее замглаву "Победы" уволили из-за акции в поддержку Дзюбы.

Фото: pixabay.com

Теги: авиасообщение, грузопассажирские перевозки, росавиация
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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