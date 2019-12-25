Замглавы "Победы" уволили из-за акции в поддержку Дзюбы

Причиной разбирательства стал полёт над Нефтекамском 11 ноября.

Замглавы "Победы" уволили из-за акции в поддержку футболиста Артёма Дзюбы. Такое решение принял совет директоров компании, пишет РБК со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что Росавиация добивалась наказания и для генерального директора лоукостера Андрея Калмыкова. Ему, в итоге, объявлен выговор. Какой именно заместитель главы компании уволен — не сообщается.

Напомним, что причиной разбирательства стал полёт над Нефтекамском 11 ноября, который пилот совершил по траектории, которая напоминает фаллический символ.

Ранее мы писали, что в Пулково из-за проблем с двигателем совершил аварийную посадку Ту-204.

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