Новый Роман Виктора Пелевина появится в продаже 26 августа

Книга выйдет в двух вариантах: основной тираж в светлых тонах и подарочный – в темных.

Стало известно, когда поступит в продажу новый роман Виктора Пелевина. Он будет называться "TRANSHUMANISM INC." и станет 20-м в творчестве автора.

Как сообщили в пресс-службе издательства "Эксмо" книга появится в магазинах с 26 августа и будет доступна в двух вариантах: основной тираж в светлых тонах и подарочный – в темных.

Роман посвящен будущему, в котором богатые люди могут отделить свой мозг от старого тела и жить вечно в специальном "баночном" пространстве. Однако в "банку" пустят не каждого, только лишь вождей, олигархов и других создателей миропорядка. На Земле останется зеленая посткарбоновая цивилизация, уменьшенная до размеров обслуживающего персонала, и слуги-биороботы.

Читателям предстоит выяснить, как будет проходить борьба за власть в таком футуристическом мире, и найдется ли в таком будущем место для любви.

Ранее мы писали, что библиотеки Петербурга подарят книги в обмен на корм для животных.

Фото: book24.ru