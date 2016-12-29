Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Rolls-Royce скоро начнет подвозозить без пробок
Вчера, 21:42
0
justhuman67
615

Rolls-Royce скоро начнет подвозозить без пробок

0
 
 

Компания представила первый гибридный летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой

Компания Rolls-Royce представила концепт летательного аппарата, который будет выполнять функцию аэротакси. Он оснащен шестью электромоторами на газотурбинном генераторе. Он станет серийной моделью в начале или серидине 2020-х годов. Об этом производитель рассказывает в пресс-релизе на своем сайте.

Благодаря вертикальному взлетно-посадочному механизму, аппарат сможет подниматься в воздух и спускаться без взлетной полосы. 

Он сможет за один рейс пролететь около 800 километров и разгонять при этом скорость до 250 километров в час. Производитель рассчитывает, что новая разработка позводит избежать пробок в городах.

Теги: rolls-royce , аэротакси , воздушное такси , такси без пробок
Категории: Мировые новости Автомобильные новости Ну и гаджеТЫ! Лента новостей

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5