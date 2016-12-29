Rolls-Royce скоро начнет подвозозить без пробок

Компания представила первый гибридный летательный аппарат с вертикальным взлетом и посадкой

Компания Rolls-Royce представила концепт летательного аппарата, который будет выполнять функцию аэротакси. Он оснащен шестью электромоторами на газотурбинном генераторе. Он станет серийной моделью в начале или серидине 2020-х годов. Об этом производитель рассказывает в пресс-релизе на своем сайте.

Благодаря вертикальному взлетно-посадочному механизму, аппарат сможет подниматься в воздух и спускаться без взлетной полосы.

Он сможет за один рейс пролететь около 800 километров и разгонять при этом скорость до 250 километров в час. Производитель рассчитывает, что новая разработка позводит избежать пробок в городах.