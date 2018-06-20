Работал над проектом именитый звукоинженер Сэм Окелл.

В пятницу, 12 апреля, стало известно о том, что рок-группа "БИ-2" выпустит новый альбом с симфоническим оркестром. Об этом сообщается в официальной группе музыкантов.

Наша новая пластинка с оркестром создавалась в нескольких странах – запись проходила в Чехии и России, а сведение и мастеринг – в Великобритании, в легендарной студии на Abbey Road сказано в сообщении

Известно, что над проектом работал именитый звукоинженер Сэм Окелл, который получил премию Grammy и Oscar за фильм "Богемская рапсодия".

Поклонники "БИ-2" пребывают в восторге от такой музыкальной новинки группы. В плейлист попали 19 песен.

Очень шикарная пластинка, я просто наслаждалась слушая её. Сразу видно, что проделана большая работа очень талантливой команды. Особенно запали в душу Лётчик, Детство, Виски, Лунапарк и Ля-Ля тополя пишут они в соцсетях

Отметим, что это уже не первый такой опыт. Так, пластинка "Би-2 и Prague Metropolitan Symphonic Orchestra" обозначена как третья часть музыкального эксперимента.

Ранее мы сообщали о том, что Вышел первый тизер новых "Звездных войн"

Видео: БИ-2/YouTube