Рогозин рассказал о мощности межконтинентальной ракеты "Сармат"

Первый испытательный пуск ракеты состоялся на космодроме Плесецк.

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин оценил потенциал межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Об этом он заявил в ходе марафона "Новые горизонты" общества "Знание".

По словам Рогозина, одна такая ракета способна уничтожить половину берега континента, который "не понравится" России. Он добавил, что "Сармат" начнет поступать на вооружение этой осенью.

Отметим, что первый испытательный пуск баллистической ракеты состоялся на космодроме Плесецк в апреле нынешнего года.

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Видео: VK / Российское общество "Знание"