Рогозин предложил вернуть смертную казнь за коррупцию в ОПК

По его словам, это является воровством "у безопасности страны".

Глава государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин завил, что за преступления в ОПК должна быть введена смертная казнь. Об этом он сказал в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".

По словам Рогозина, злоумышленники воруют "у безопасности страны", поэтому наказание и должно быть таким суровым.

Я, когда еще в Думе работал, говорил, что, с моей точки зрения, коррупция в оборонно-промышленном комплексе должна караться расстрелами, а не посадками. Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Он подчеркнул, что во многих случаях таким образом происходит "потворство агрессору".

Ранее Рогозин рассказал о секретных плакатах на заводе "Роскосмоса".

Видео: Youtube/Соловьёв LIVE