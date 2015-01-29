Рогозин предложил вернуть смертную казнь за коррупцию в ОПК

Глава государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин завил, что за преступления в ОПК должна быть введена смертная казнь. Об этом он сказал в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".
По словам Рогозина, злоумышленники воруют "у безопасности страны", поэтому наказание и должно быть таким суровым.
Я, когда еще в Думе работал, говорил, что, с моей точки зрения, коррупция в оборонно-промышленном комплексе должна караться расстрелами, а не посадками.
Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"
Он подчеркнул, что во многих случаях таким образом происходит "потворство агрессору".
Ранее Рогозин рассказал о секретных плакатах на заводе "Роскосмоса".
Видео: Youtube/Соловьёв LIVE
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