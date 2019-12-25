Рогозин: ни одна страна самостоятельно не сможет создать систему защиты Земли

В "Роскосмосе" назвали угрозу для цивилизации на планете.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил о том, что ни одна страна самостоятельно не сможет создать систему защиты Земли. Об этом специалист рассказал на конференции по исследованию космического пространства GLEX-2021. Мероприятие ежегодно проводится в разных странах. С 14 по 18 июня площадкой для его организации выбран Петербург.

Эксперт поднял вопрос создания системы, способной изменить траекторию угрожающих планете небесных тел. Рогозин уверен, что с данной задачей по отдельности не сможет справиться ни одно государство мира. При этом защита Земли является одной из наиболее важных задач для международной космонавтики.

Нет технологии, которая бы позволила изменить траекторию, помешать опасности нашей Земли. Эти технологии надо создавать, ни одна страна не сможет реализовать в одиночку. Это общая задача - защита нашей Земли. Дмитрий Рогозин, глава "Роскосмоса"

Генеральный директор государственной космической корпорации подчеркнул, что непрошенные столкновения с небесными телами могут стать причиной гибели людей и разрушения цивилизации на нашей планете.

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Фото: YouTube/Телеканал РАЗВИТИЕ