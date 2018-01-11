Он доставил из Москвы более 500 комплектов зимнего обмундирования, теплой и прочной обуви, спальных мешков и термобелья.

Бывший гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин доставил в Донбасс обмундирование для его защитников. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Рогозин опубликовал два видео. На одном из них грузовик с обмундирование готовится к отправке в сторону Донбасса. На втором видео показан сам Рогозин.

Экс-глава "Роскосмоса" уточнил, что доставил из Москвы более 500 комплектов зимнего обмундирования, теплой и прочной обуви, спальных мешков и термобелья.

Ранее мы сообщали, что первый спутник группировки "Сфера" вывели на орбиту.

Видео: Telegram / РОГОZИН