Рогозин: американские ракеты значительно отстают от "Сармата"

По его словам, технические характеристики американского вооружения уступают российским.

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что американские ракеты значительно отстают от российских межконтинетальных ракет "Сармат". Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Рогозина, США являются самым крупным обладателем ядерного оружия. Однако глава ведомства отметил, что технические характеристики американского вооружения уступают российским. Он добавил, что соотношение обычных вооруженных сил стран-членов НАТО и России невозможно сравнить из-за разного количества.

Именно для этого у России должны быть стратегические ядерные силы, для того, чтобы обладать вот этим великим уравнителем. Дмитрий Рогозин, гендиректор "Роскосмоса"

Ранее Рогозин рассказал, когда опубликуют космические снимки спецоперации.

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