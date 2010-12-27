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Родственники погибших сотрудников "Горэлектротранса" получили 6 миллионов рублей компенсации
Сегодня, 18:18
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himif

Родственники погибших сотрудников "Горэлектротранса" получили 6 миллионов рублей компенсации

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Виновник трагедии сейчас отбывает наказание в тюрьме.

В Петербурге виновник ДТП 2017 года на Искровском проспекте, в котором погибли четверо работников СПБ ГУП "Горэлектротранс" выплатил их родственникам компенсацию морального ущерба. Об этом сообщила пресс-служба судебных приставов города.

Ранее против 27-летнего петербуржца возбудили исполнительные производства, суд постановил взыскать с горе-водителя и "Горэлектротранса" необходимую компенсацию морального вреда в пользу потерпевших. Сумма взыскания установилась на отметке более 6 миллионов рублей.

На данный момент виновник трагической аварии уже начал отсчет своим восьми годам, которые ему предстоит провести в тюрьме. В отношении петербуржца и предприятия также вынесли исполнительский сбор по 400 тысяч рублей каждому. Предприятие выплатило пострадавшим всю сумму.

Ранее в Петербурге суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего судебного пристава.

Фото: Piter.TV

Теги: горэлектротранс, судебные приставы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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