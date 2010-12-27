В Петербурге суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего судебного пристава

Суд установил, что женщина в марте 2019 года вынесла незаконные постановления о прекращении ряда исполнительных производств.

Калининский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Суд установил, что женщина в марте 2019 года вынесла незаконные постановления о прекращении ряда исполнительных производств. Судебный пристав внесла в данные исполнительного производства заведомо ложную информацию и деньги, которые она получила не с должника.

Женщина вину признала, в содеянном раскаялась.

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Фото: Piter.TV