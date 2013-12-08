В Петербурге восстановили на работу двух незаконно уволенных сотрудников

Работники компании "Брандт Моторс" вернулись к своим обязанностям.

В Купчино судебные приставы восстановили на работу двух петербуржцев, передает пресс-служба УФССП России по Петербургу.

Ранее в отношении ООО "Брандт Моторс" возбудили два исполнительных производства. Петроградский и Петродворцовый районные суды вынесли решение восстановить в компанию незаконно уволенных кладовщика и водителя погрузчика.

Судебный пристав выставил организации требование, при неисполнении которого появляются санкции – взыскание исполнительского сбора. После предупреждения фирма отменила приказы об увольнении.

Ранее Алексей Петрухин опроверг массовое увольнение сотрудников "Русской фильм группы".

Фото: Piter.TV