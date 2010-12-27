Алексей Петрухин опроверг массовое увольнение сотрудников "Русской фильм группы"

Сотрудники просто перешли на другие проекты, потому что работа над "Тайной печати дракона" закончилась.

В четверг, 10 октября,появилась информация, что продюсеры фильма "Тайна печати дракона" массово сокращают сотрудников. Продюсер фильма "Вий" Алексей Петрухин прокомментировал Piter.TV ситуацию.

По словам продюсера, массовых увольнений нет. Сотрудники просто перешли на другие проекты, потому что работа над "Тайной печати дракона" закончилась.

Откуда их могут увольнять, если просто проект закончился? Они перешли просто на другой. Это же кинопроект, на него пришли люди, работают. Проект закончился- люди пошли на другой проект отметил он

Петрухин также опроверг информацию, что продюсеры обвиняют сотрудников в провале "Тайны печати дракона".

Напомним, что за три недели показов картина Олега Степченко с участием Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана собрала всего 316 млн рублей вместо ожидаемых 2 млрд рублей. При этом на фильм потратили 50 млн долларов. Отметим, что 200 млн рублей выделил Фонд кино.

Ранее мы сообщали о том, что Наоми Харрис заявила, что новый фильм о Бонде всех "шокирует".

Фото:кадр из фильма