Родственники боксера Дадашева решили перевезти его тело в Петергоф

Спортсмен ушел на 29-м году жизни 23 июля.

Родственники боксера Максима Дадашева, которого не стало 23 июля, приняли решение перевезти тело спортсмена из США в Петергоф. Об этом сообщило "ТАСС" со ссылкой на команду спортсмена.

Боксер умер 23 июля. Причиной смерти стали травмы, полученные во время боя за титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации, который состоялся в ночь на 20 июля. Тогда же ему сделали трепанацию черепа, но 23 июля у спортсмена остановилось сердце. Ему было 28 лет.

Ранее сообщалось, что семья Максима Дадашева хочет похоронить его в Петербурге. Теперь стало известно, что тело доставят в Петергоф. Боксер жил в этом городе.

Также накануне не стало президента Туниса Беджи Каид Эс-Себси.

Фото: dadashev__m / Instagram