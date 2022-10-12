Родственникам погибших в результате ДТП на "Скандинавии" велосипедисток выплатят по миллиону рублей

Кроме того, семьи пострадавших получат по 500 тыс. рублей.

Семьи велосипедисток, которые погибли в результате ДТП на трассе А-181 "Скандинавия" 7 сентября, получат по миллиону рублей. Об этом пишет "Петербургский дневник", ссылаясь на проект постановления Комитета по социальной политике.

Кроме того, согласно документу, родственникам пострадавших выплатят по 500 тыс. рублей. Для получения средств близким нужно обратиться в Комитет по социальной политике в течение трех месяцев с момента аварии. Деньги направит Городской информационно-расчетный центр.

Ранее на Piter.TV: из больницы выписали еще одну пострадавшую в ДТП на "Скандинавии" велосипедистку.

Фото: Piter.TV