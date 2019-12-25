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Родительский комитет проверил качество горячего питания в двух школах Московского района
Сегодня, 21:45
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smirenny

Родительский комитет проверил качество горячего питания в двух школах Московского района

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В итоге качество пищи было высоко оценено.

В понедельник, 21 сентября, родительский комитет посетил школы №376 и №525 в Московском районе. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию.

Гостям показали техническое оборудование, рассказали о санитарных мерах и объяснили, как готовят еду и как проходят завтраки в условиях коронавирусных ограничений. 

Представитель родительского комитета рассказала, что проверка была непостановочной. Родителям было важно изучить процессы и даже попробовать приготовленную еду. Качество пищи оценили высоко. Кроме того, было озвучено предложение сделать такие проверки регулярными.

Ранее мы писали, что в петербургских школах может появиться диетическое питание.

Фото: пресс-служба Смольного

Теги: горячее школьное питание, питание школьное
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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