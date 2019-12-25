Онищенко предложил создать департамент в Минпросвещения по вопросам школьного питания

Академик РАН назвал задачи правительства по обеспечению горячим питанием детей.

Заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко предложил коллегам создать профильный департамент в Министерстве просвещения РФ по вопросам школьного питания. Соответствующую инициативу профессор огласил в рамках выступления на II Всероссийском родительском форуме "Здоровое питание в школе и дома", проводимой в формате видеоконференции. Призыв от эксперта получил заместитель министра просвещения Андрей Николаев.

Я бы просил замминистра просвещения: создайте в структуре министерства департамент, который будет заниматься вопросами, связанными с питанием в школах. Это огромная работа. Геннадий Онищенко, академик РАН

По словам эксперта, чиновникам необходимо активнее подключать отечественную науку к усовершенствованию системы питания, а также внедрять современные технологии переработки пищи. Геннадий Онищенко также оценил важность модернизации материально-технической базы школьных пищеблоков. Он уверен в том, что требуется не только обеспечить детей бесплатным горячим питанием в рамках начальных классов, но также распространить эту привилегию на дошкольников и учащихся 5-7 классов.

Напомним, что II Всероссийский родительский форум "Здоровое питание в школе и дома" состоялся в Саранске 19 августа. Участниками онлайн-мероприятия стали 80 регионов России.

В Петербурге подъем заболеваемости ковидом близится к экватору.

Фото и видео: Вконтакте / ГБУ ДПО РМ "ЦНППМ "ПЕДАГОГ 13.РУ"