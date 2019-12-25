Родители детей уверены, что воспитанников не насиловали в петербургском детсаду

Родители уверены, что одна из мам специально затеяла скандал.

В среду, 9 декабря, родители детей воспитанников детского сада №19, рассказали в разговоре с "Фонтанкой", что обвинения одной мамочек в сексуальном насилии над ее ребенком выдуманы.

Об обвинении они узнали еще в пятницу, 4 декабря, через родительский чат. Петербурженка собрала родителей на внеочередное собрание на парковке у сада, однако на вопросы, что конкретно произошло с ребенком, женщина не ответила, но начала агитировать писать коллективное заявление в полицию. Родители предложили сначала поговорить с заведующей, но горожанка наотрез отказалась.

В понедельник в детсад пришли из СК. Родители не верят в обвинения заявительницы, потому как она известна частыми скандалами.

Проверка продолжается.

Ранее мы писали, что СК проверит петербургский детсад после сообщений о сексуальных надругательствах над детьми.

Фото: Piter.TV