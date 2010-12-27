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Родители из Петербурга за взятку хотели устроить сына на военную службу
Сегодня, 13:44
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nadezhda_sib

Родители из Петербурга за взятку хотели устроить сына на военную службу

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За это они отдали 250 тысяч рублей.

Петербургские родители пытались устроить своего сына на военную службу в Вооруженные силы РФ, дав взятку. Пушкинский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении них. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

Было установлено, что отец и мать юноши обратились к майору одной из войсковых частей. За услугу тот потребовал 250 тысяч рублей. Родители перевели эти деньги тремя платежами в период с 31 августа 2015 по 18 сентября 2015. Мужчину осудил гарнизонный военный суд еще в сентябре 2018 года. 

Пара признала свою вину и раскаялась в содеянном. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком два года. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге у китайца и француза украли дорогие объективы

Фото: pixabay.com 

Теги: взятка, военная служба
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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