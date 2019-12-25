В российских семьях сейчас живёт около 28 миллионов детей.

Родители более 90% детей в РФ получили "президентские" выплаты. Об этом рассказал глава Пенсионного фонда России Максим Топилин во время встречи с Владимиром Путиным.

По его словам, в российских семьях сейчас живёт около 28 миллионов детей. Почти все они получили социальные выплаты в 10 тысяч рублей, учреждённые в связи с пандемией коронавируса.

Большинство семей отправляют заявки на субсидии через портал госуслуг. Некоторые лишены этой возможности из-за проживания в отдалённой местности. Топилин пообещал решить данную проблему и сделать так, чтобы выплаты получили все российские семьи с детьми.

Ранее в Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей.

Фото: pixabay.com