Родители более 90% детей в РФ получили "президентские" выплаты. Об этом рассказал глава Пенсионного фонда России Максим Топилин во время встречи с Владимиром Путиным.
По его словам, в российских семьях сейчас живёт около 28 миллионов детей. Почти все они получили социальные выплаты в 10 тысяч рублей, учреждённые в связи с пандемией коронавируса.
Большинство семей отправляют заявки на субсидии через портал госуслуг. Некоторые лишены этой возможности из-за проживания в отдалённой местности. Топилин пообещал решить данную проблему и сделать так, чтобы выплаты получили все российские семьи с детьми.
Ранее в Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей.
Фото: pixabay.com
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