Роботы возведут музей робототехники в Сеуле

Музей робототехники планируют построить к 2020 году.

Турецкая архитектурная компания Melike Altinisik Architects выиграла право на строительство музея робототехники в Сеуле. Его деятельность будет направлена на развитие подрастающего поколения и знакомство его с новейшими технологическими открытиями. Об этом пишут корейские СМИ.

Отмечается, что в возведении этого огромного по высоте и площади здания будут участвовать различные роботы, в их числе дроны и другие. Многие детали создадут на 3D-принтерах. Должно получиться нечто схожее с кубиками LEGO.

Здание будет занимать площадь 2500 квадратных метров, его общая площадь составит 6500 квадратных метров. В музее будет все максимально автоматизированным: роботы будут продавать билеты и проводить нужное обслуживание здания. Закончить строительство планируется в 2020 году.

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