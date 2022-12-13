Робот Tesla Bot научился медленно ходить и хватать предметы

Американский робот изучает новые способы взаимодействия с миром.

Американская технологическая компания Tesla опубликовала в социальных сетях ролик, в котором продемонстрировала новые возможности человекоподобного робота Tesla Bot. В кадре заметно, что аппарат смог довольно медленно идти вперед, а затем - взять в руки некоторые предметы и переложить их в новые места. Авторы видео пояснили, что робот способен узнавать" те предметы, которые попадаются ему на пути. Релиз этого видео произошла во время рабочей встречи главы Tesla Илона Маска с акционерами компании. Напомним, что Tesla Bot был впервые представлен миру в прошлом году на презентации Tesla AI Day. В тот момент робот еще не мог передвигаться, он мог только махать аудитории со стенда. В настоящее время робот обучен двигать в автономном режиме. Некоторые пользователи социальных сетей высмеяли походку робота и его медлительность.

Да, Илон не обманул, когда сказал, что от робота легко можно будет убежать в случае опасности.. пользователт соцсетей

Маск считает, что нужно серьезно относиться к планам Китая воссоединиться с Тайванем.

Фото и видео: Tesla