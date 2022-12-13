Маск считает, что нужно серьезно относиться к планам Китая воссоединиться с Тайванем

Бизнесмен оценил политику КНР по отношению к острову.

Американский предприниматель Илон Маск считает, что ситуация вокруг Тайваня развивается с "определенной неизбежностью" и может привести к негативным последствиям для компаний по всему миру. Соответствующее заявление эксперт вделал в эфире местного телеканала CNBC. Основатель компаний Tesla и SpaceX пояснил, что развитие такого сценария также плохо скажется на его предприятии по производству электрокаров, так как специалисты закупают полупроводники у тайваньской TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company). По мнению аналитика, китайская и мировая экономики являются сиамскими близнецами, поэтому разделять их не следует.

Официальная политика Китая заключается в том, что Тайвань должен быть интегрирован. Тут не нужно читать между строк. Я думаю, что есть определенная неизбежность в этой ситуации...И хуже всего будет даже не Tesla, я не знаю, где тогда брать iPhone. Apple недавно начала создавать производство в Индии, но это крохи. Илон Маск, бизнесмен

Илон Маск не стал отвечать на прямой вопрос СМИ о том, ждет ли он конфликта из-за Тайваня. По мнению бизнесмена, ситуация с островом является китайским вопросом и политике Пекина. Он призвал относиться к этому серьезно.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television