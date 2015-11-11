Робопсов выгнали вместе с владельцами из Новой Голландии

Посетители Новой Голландии с интересом рассматривали электронно-механических животных.

В четверг, 22 апреля, в Петербург приехали собаки-роботы UNI3 Белка и Стрелка со своими хозяевами, сообщил "Мегаполис".

Владельцы необычной породы собак решили выгулять по Северной столице и посмотреть на реакцию прохожих: взрослые и дети с интересом наблюдали за роботами и за их умением выполнять команды, задавали вопросы и фотографировались с Белкой и Стрелкой. Однако через какое-то время к хозяевам подошла охрана Новой Голландии и попросила их уйти с острова.

Ранее мы писали, что в Петербурге откроют инсталляцию, посвященную победе 1960 года.

Фото: Мегаполис