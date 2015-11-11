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Робопсов выгнали вместе с владельцами из Новой Голландии
Сегодня, 22:34
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smirenny

Робопсов выгнали вместе с владельцами из Новой Голландии

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Посетители Новой Голландии с интересом рассматривали электронно-механических животных.

В четверг, 22 апреля, в Петербург приехали  собаки-роботы UNI3 Белка и Стрелка со своими хозяевами, сообщил "Мегаполис"

Владельцы необычной породы собак решили выгулять по Северной столице и посмотреть на реакцию прохожих: взрослые и дети с интересом наблюдали за роботами и за их умением выполнять команды, задавали вопросы и фотографировались с Белкой и Стрелкой. Однако через какое-то время к хозяевам подошла охрана Новой Голландии и попросила их уйти с острова.

Ранее мы писали, что в Петербурге откроют инсталляцию, посвященную победе 1960 года.

Фото: Мегаполис

Теги: новая голландия, робопсы белка и стрелка
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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