Роберт Де Ниро вообразил мир без Трампа

Известный голливудский актер в разговоре с прессой заявил, что мечтал жить в мире, в котором не было бы президента Соединенных Штатов Америке Дональда Трампа.

Известный голливудский актер в разговоре с прессой заявил, что мечтал жить в мире, в котором не было бы президента Соединенных Штатов Америке Дональда Трампа. Впервые информация об этом появилась на сайте New York Daily News.

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