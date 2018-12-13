Роберт Де Ниро вообразил мир без Трампа

Известный голливудский актер в разговоре с прессой заявил, что мечтал жить в мире, в котором не было бы президента Соединенных Штатов Америке Дональда Трампа. Впервые информация об этом появилась на сайте New York Daily News.
Актер побывал на премьере кинокартины Денни Бойла "Вчера"
Сюжет посвящен истории музыканта-неудачника, живущего в мире, где никто не помнит о существовании группы The Beatles. По словам актера, он был бы рад, если бы такое случилось с американским лидером в реальной жизни. Де Ниро предложил создателям кинокартины воплотить эту идею в новом фильме.
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