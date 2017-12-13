В День защитника Отечества петербуржцам раздадут 20 рыжих котов

Два десятка питомцев будут переданы в добрый руки. В акции примут участие эрмитажные коты Гоген и Аристократ.

Сегодня, 23 февраля, в Петербурге пройдет акция по раздаче котов в добрые руки. Мероприятие состоится в кафе "Республика кошек" городского Музея. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов.

По словам устроителей акции, преимущественно будут пристраивать рыжих котов. На выставку-раздачу вместе с животными приедут их кураторы. Они расскажут о каждом питомце, а также заключат договор о передачи их новым хозяевам.

Отметим, что за прошлый год с помощью кафе "Республика кошек" в добрые руки попали почти 600 домашних животных.

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Виждео: youtube, Slavik Plazmotronov