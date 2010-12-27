Заслуженный тренер РФ назвал "Зенит" командой без слабых мест

Заслуженный тренер России, Ринат Билялетдинов, прокомментировал шансы на победу петербургского "Зенита" перед встречей клуба с норвежским "Мельде".

Думаю, что "Зенит" не отпустит соперника и выиграет. "Зенит" – команда без слабых мест, без провальных позиций, в которой есть дублирующие игроки на разные игровые места. И надо отметить, что вся команда сейчас находится в едином тонусе – и те игроки, которые участвовали в чемпионате мира, и те, кто не выступал на нем

сказал Билялетдинов РИА Новостям