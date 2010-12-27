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Заслуженный тренер РФ назвал "Зенит" командой без слабых мест
Сегодня, 18:13
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Rybka123
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Заслуженный тренер РФ назвал "Зенит" командой без слабых мест

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23 августа клуб из России играет с норвежским "Мельде" в рамках квалификации в плей-офф Лиги Европы.

Заслуженный тренер России, Ринат Билялетдинов, прокомментировал шансы на победу петербургского "Зенита" перед встречей клуба с норвежским "Мельде".

Думаю, что "Зенит" не отпустит соперника и выиграет.  "Зенит" – команда без слабых мест, без провальных позиций, в которой есть дублирующие игроки на разные игровые места. И надо отметить, что вся команда сейчас находится в едином тонусе – и те игроки, которые участвовали в чемпионате мира, и те, кто не выступал на нем

сказал Билялетдинов РИА Новостям

Первая встреча между клубами в рамках квалификации в плей-офф Лиги Европы пройдет 23 августа на арене "Санкт-Петербург". Ожидается, что матч посетит 45 тысяч фанатов. 

Фото: Вконтакте/ФК "Зенит"

Теги: зенит , лига европы , рфпл
Категории: Лента новостей Новости СПб

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