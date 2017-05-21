Ридли Скотт снимет "Гладиатор-2"

Работа над фильмом только на начальном этапе, но уже стало известно, о чем будет фильм.

Ридли Скотт намеревается снять продолжение к оскароносному "Гладиатору".

"Гладиатор" вышел на большие экраны в 2000 году. Главную роль в фильме сыграл Рассел Кроу. Фильм имел огромный успех. У "Гладиатора" 5 "Оскаров", самых престижных наград в мире кино. "За лучшую мужскую роль", "Лучший фильм", "Лучшие костюмы", "Лучший звук" и "Лучшие визуальные эффекты".Сам Ридли Скотт был номинирован за этот фильм на "Оскара" "Лучший режиссер", но статуэтка досталась другому режиссеру.

Через месяц, 30 ноября, Ридли Скотту исполнится 81 год, но он полон сил, идей и планов. Как сообщает "Голливудский репортер", Ридли Скотт планирует создать продолжение к "Гладиатору". Съемки еще не начаты, идут только подготовительные работы. Но в СМИ просочилась основная идея фильма. Главным героем станет сын одной из героинь первого "Гладиатора". Он пройдет путь героя Рассела Кроу. Сценарист фильма Питер Крейг, который известен по "Голодным играм".

Видео: YouTube

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