Ленинградских рыбаков оштрафовали на 51 тысячу рублей

И забрали 3 килограмма рыбы.

Любители рыбной ловли в Ленинградской области заплатили крупный штраф за незаконную рыбалку. Об этом сообщает Северо-Западное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.

Любителей рыбной охоты оштрафовали за нарушения в области охраны водных ресурсов. Один из штрафов составил 51 тысячу рублей

На прошлой неделе в отношении рыбаков Петербурга и Ленинградской области было возбуждено 15 административных дел. Также у них забрали 3 килограмма рыбы, два транспортных средства и 64 орудия для ловли.

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