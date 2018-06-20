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Ленинградских рыбаков оштрафовали на 51 тысячу рублей
Сегодня, 8:44
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nastya960

Ленинградских рыбаков оштрафовали на 51 тысячу рублей

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И забрали 3 килограмма рыбы.

Любители рыбной ловли в Ленинградской области заплатили крупный штраф за незаконную рыбалку. Об этом сообщает Северо-Западное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.

Любителей рыбной охоты оштрафовали за нарушения в области охраны водных ресурсов. Один из штрафов составил 51 тысячу рублей

На прошлой неделе в отношении рыбаков Петербурга и Ленинградской области было возбуждено 15 административных дел. Также у них забрали 3 килограмма рыбы, два транспортных средства и 64 орудия для ловли.

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Фото: pixabay

Теги: ловля, рыбак, рыбаки
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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