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Рыбаков в Ленобласти оштрафовали на 38 тысяч рублей
Сегодня, 9:45
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nastya960

Рыбаков в Ленобласти оштрафовали на 38 тысяч рублей

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Также весь улов рыбаков, три лодки и снасти были изъяты.

В Петербург и Ленинградскую область пришла теплая погода и рыбаков так и манит посидеть на берегу с удочкой. Однако, сейчас нерестовый период и делать это категорически запрещено. Но не всем рыбаки соблюдают временный запрет на ловлю рыбы. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

За прошлую неделю (8-14 апреля) инспекторы завели 24 административных дела и выписали штрафы на 38 тысяч рублей. Также весь улов рыбаков, три лодки и снасти были изъяты.

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Фото: pixabay  

 

 

 

Теги: нерест, рыбаки, рыбалка
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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