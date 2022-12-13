Рыбакина выиграла турнир WTA в Риме

Ее соперника не смогла продолжить матч из-за травмы ноги.

Теннисистка Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, стала победительницей турнира WTA в Риме.

В решающем матче соперницей шестой ракетки мира была украинская спортсменка Ангелина Калинина. Встреча завершилась со счетом 6:4, 1:0 в пользу Рыбакиной. Калинина не смогла продолжить матч из-за травмы ноги. Теннисистки провели на корте 1 час и 5 минут.

Для Рыбакиной эта победа стала второй в нынешнем сезоне. Ранее она выиграла титул в Индиан-Уэллсе.

Ранее мы сообщали, что Медведев вышел в финал турнира в Риме.

Фото: reuters.com