Медведев вышел в финал турнира в Риме

Матч против Циципаса несколько раз прерывался из-за дождя.

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира ATP серии "Мастерс" в Риме.

В полуфинале соперником третьей ракетки мира был грек Стефанос Циципас. Медведев одержал победу со счетом 7:5, 7:5. Теннисисты провели на корте 6 часов и 5 минут. Матч несколько раз прерывался из-за дождя.

Соперником Медведева в финале турнира в Риме станет датчанин Хольгер Руне. Матч состоится сегодня, 21 мая.

Ранее мы сообщали, что Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Риме.

Видео: YouTube / Tennis TV