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Рыбак нашел мешок с человеческими останками в реке Екатерингофка
Сегодня, 10:22
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nastya960

Рыбак нашел мешок с человеческими останками в реке Екатерингофка

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После находки было возбуждено уголовное дело.

В Адмиралтейском районе Петербурга в реке Екатерингофка были найдены останки расчлененного тела. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Рыбак обнаружил страшную находку в реке Екатерингофка в районе спортивного стадиона "Красный Треугольник". Он выловил из воды черный мешок, в котором лежала нижняя часть туловища. Там же находился кусок трубы, для утяжеления.

После находки было возбуждено уголовное дело. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Рэпера Картрайта могли отравить перед расчленением.

Фото: pixabay

Теги: екатерингофка, расчлененное тело
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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