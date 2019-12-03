Рыбак нашел мешок с человеческими останками в реке Екатерингофка

В Адмиралтейском районе Петербурга в реке Екатерингофка были найдены останки расчлененного тела. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.
Рыбак обнаружил страшную находку в реке Екатерингофка в районе спортивного стадиона "Красный Треугольник". Он выловил из воды черный мешок, в котором лежала нижняя часть туловища. Там же находился кусок трубы, для утяжеления.
После находки было возбуждено уголовное дело. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
Рэпера Картрайта могли отравить перед расчленением.
Фото: pixabay
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