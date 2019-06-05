Результаты ЕГЭ можно будет узнать в соцсети "ВКонтакте"

А также получать уведомления о статусе экзамена.

ВКонтакте появился сервис, который поможет выпускникам узнать результаты Единого государственного экзамена прямо в социальной сети. Об этом сообщает пресс-служба ВК.

Приложение создали студенты НИУ ВШЭ на базе платформы VK Mini Apps. С его помощью можно узнать результаты или получить уведомление о статусе экзамена. Сервис берет информацию с официального портала ЕГЭ. Поэтому результаты становятся доступными в ту же минуту, в которую их публикуют на официальном сайте.

Также бывшие школьники могут поделиться своими результатами с друзьями.

Исследователи выяснили, что в период ЕГЭ 22% школьников принимают успокоительное.

Фото: пресс-служба ВК

Видео: YouTube/ Рособрнадзор