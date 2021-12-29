Глава Минобороны Украины оценил совместные маневры РФ и Белоруссии.

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал российские войска в Белоруссии оккупационными. Такое заявление чиновник сделал во время своего выступления перед местными парламентариями в Верховной Раде. Он оценил нахождение сил РФ, которые прибывают в республику в рамках проведения с Минском совместных маневров.

По своему составу на данный момент они больше похожи на оккупационный контингент, чем на ударную группу. И представляют большую угрозу Минску, чем Украине. Алексей Резников, министр обороны Украины

Ранее заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко рассказал о внезапной проверки боеготовности сил реагирования Союзного государства. На финальном этапе мероприятий состоятся российско-белорусские учения "Союзная решимость-2022". Они продлятся с 10 по 20 февраля.

Резников: на границе Украины и РФ не наблюдается "существенных действий".

Фото и видео: YouTube / Телеканал Рада