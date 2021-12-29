Министр обороны Украины Алексей Резников назвал российские войска в Белоруссии оккупационными. Такое заявление чиновник сделал во время своего выступления перед местными парламентариями в Верховной Раде. Он оценил нахождение сил РФ, которые прибывают в республику в рамках проведения с Минском совместных маневров.
По своему составу на данный момент они больше похожи на оккупационный контингент, чем на ударную группу. И представляют большую угрозу Минску, чем Украине.
Алексей Резников, министр обороны Украины
Ранее заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко рассказал о внезапной проверки боеготовности сил реагирования Союзного государства. На финальном этапе мероприятий состоятся российско-белорусские учения "Союзная решимость-2022". Они продлятся с 10 по 20 февраля.
Резников: на границе Украины и РФ не наблюдается "существенных действий".
Фото и видео: YouTube / Телеканал Рада
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