Резников: на границе Украины и РФ не наблюдается "существенных действий"

Министр обороны Украины оценил обстановку на границе.

В Киеве заявили, что на государственной границе Украины и России не наблюдается "существенных действий или явлений". Такие сведения местным парламентариям привел на заседании Верховной Рады министр по обороне Алексей Резников. Чиновник оценил уровень угрозы, якобы нависшей перед страной.

Ситуация на украинско-российской границе в данное время ничем не отличается от той, что была весной прошлого года. Сейчас не наблюдается существенных действий или явлений. Алексей Резников, министр обороны Украины

Чиновник объяснил депутатам, что власти Украины внимательно следят за перемещением российский войск в Белоруссии. Также сейчас Минобороны Украины констатирует уменьшение количества "провокаций" на территориях Донбасса.

Матвиенко: Киев, скорее всего, вынашивает план решить проблему ДНР и ЛНР силовым путем.

Фото и видео:YouTube / Телеканал Рада