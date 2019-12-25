Режиссер "Хранителей" снимет сериал "Красная радуга" Роднянского

Когда состоится премьера, пока не сообщается.

Американский режиссер Андрий Парекх, известный по работе над "Наследниками", снимет драматический сериал "Красная радуга". Продюсированием проекта займется Александр Роднянский, сообщает Deadline.

Действие разворачивается в 1978 году. В центре сюжета секретарь ЦК КПСС Иван Капитонов. Находясь с официальным визитом в ФРГ, он случайно принял группу немецких гей-активистов за коммунистов и пригласил их в СССР. Тогда в стране гомосексуальность каралась длительным тюремным заключением.

Сценарий написал Мэтт Джонсон ("Доктор Кто", "Молокососы"). Актерский состав и дата премьеры пока не называются.

Ранее вышел первый тизер сериала Данилы Козловского "Карамора".

Фото: Piter.TV