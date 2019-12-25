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Режиссер "Хранителей" снимет сериал "Красная радуга" Роднянского
Сегодня, 12:00
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Режиссер "Хранителей" снимет сериал "Красная радуга" Роднянского

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Когда состоится премьера, пока не сообщается.

Американский режиссер Андрий Парекх, известный по работе над "Наследниками", снимет драматический сериал "Красная радуга". Продюсированием проекта займется Александр Роднянский, сообщает Deadline.

Действие разворачивается в 1978 году. В центре сюжета секретарь ЦК КПСС Иван Капитонов. Находясь с официальным визитом в ФРГ, он случайно принял группу немецких гей-активистов за коммунистов и пригласил их в СССР. Тогда в стране гомосексуальность каралась длительным тюремным заключением.

Сценарий написал Мэтт Джонсон ("Доктор Кто", "Молокососы"). Актерский состав и дата премьеры пока не называются.

Ранее вышел первый тизер сериала Данилы Козловского "Карамора".

Фото: Piter.TV

Теги: александр роднянский, сериал
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Кино,

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