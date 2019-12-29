Режиссер "Холопа" ответил на слова Лозы о востребованности Петрова

Шипенко отметил, что многим российским актерам не хватает популярности.

Режиссер фильма "Холоп" Клим Шипенко ответил на слова Юрия Лозы о востребованности Петрова. Он отметил, что сегодня многим российским актерам не хватает популярности. Из-за этого создатели кинофильмов предпочитают брать одних и тех же артистов, чтобы достичь успеха. Об этом режиссер рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Ранее певец Юрий Лоза написал в Facebook, что российские театральные вузы ежегодно выпускают по две тысячи молодых актеров. Они проходят пробы, пытаются получить роли, однако в фильмах снимают одного Александра Петрова.

Шипенко считает, что в России нет звезд до 25 лет, которые могли бы обеспечить успех фильму "просто за счет того, что их имя написано на афише". По его словам, звездами, как правило, становятся в районе 30 лет.

Режиссер также пожаловался на необходимость конкурировать с Голливудом и иностранными студиями в целом. По его словам, зритель, потратив на билет деньги, не хочет разочаровываться в фильме. В заключении Шипенко добавил, что условно доверия к Брэду Питту больше, чем "к горячо любимому Саше Петрову".

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Видео: YouTube / Киношкола им. МакГаффина