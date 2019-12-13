Ожидается, что фильм выйдет в двух частях. Релиз первой запланирован на 17 декабря 2020 года.

Во вторник, 4 августа, стало известно о том, что режиссер "Дюны" намерен завершить фильм в срок. Его комментарии приводит издание Indie Wire.

Режиссер Дени Вильнев признал, что эпидемия коронавируса стала серьезной помехой в работе. Однако он намерен смонтировать первую часть киноленты к сроку.

Это будет настоящий спринтерский забег с попыткой завершить фильм вовремя, потому что нам разрешили вернуться и снять эти эпизоды лишь через несколько недель Дени Вильнев.

Напомним, что фильм выйдет в двух частях. Релиз первой запланирован на 17 декабря 2020 года. Серия кинолент "Дюна" расскажет историю будущего, в котором люди живет на разных планетах.

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Видео: YouTube / Smasher