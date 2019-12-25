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Режиссер "Черного зеркала" снимет приквел "Изгоя"
Сегодня, 10:03
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IRINA_CHALKINA

Режиссер "Черного зеркала" снимет приквел "Изгоя"

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В связи с невозможностью международных путешествий во время пандемии коронавируса проект покинул Тони Гилрой.

В среду, 23 сентября, стало известно о том, что к работе над приквелом "Изгоя" приступил режиссер "Чёрного зеркала" Тоби Хэйнс. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Инчайдер отметил, что режиссер Тони Гилрой покинул проект в связи с невозможностью международных путешествий во время пандемии коронавируса. На его место взяли Тоби Хэйнса, который работал над несколькими эпизодами "Чёрного зеркала".

Напомним, что в центре сюжета многосерийного приквела фильма "Изгой-один: Звездные Войны. Истории" окажется Кассиан Эндор. 

Ранее мы сообщали о том, что возобновились съемки третьей части фильма "Фантастические твари".

Фото:кадр из фильма

Теги: звездные войны, тоби хэйнс, черное зеркало
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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