Режиссер "Бригады" и "Т-34" снимет фильм о легендарных шахматистах

В киноленте сыграют около 70 актеров, в числе которых 15 иностранных.

Студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова, телеканал "Россия 1", а также группа компаний ГПМ КИТ приступили к съемкам драмы "Чемпион мира". Режиссером-постановщиком и сценаристом фильма стал Алексей Сидоров, подаривший российским зрителям "Бригаду", "Т-34", "Бой с тенью" и др. Об этом сообщается в Instagram прокатчика фильма – кинокомпании "Централ Партнершип".

Сюжет расскажет о легендарном шахматном поединке. Заслуженный мастер спорта СССР, шахматист Анатолий Карпов сразится с гроссмейстером Виктором Корчным за звание чемпиона мира. Зрители увидят схватку профессионалов и смогут почувствовать невероятное психологическое напряжение.

В картине сыграют около 70 актеров, в числе которых 15 иностранных. В частности, на экране появятся Константин Хабенский, Иван Янковский, Владимир Вдовиченков, Виктор Сухоруков, Диана Пожарская, Виктор Добронравов и др.

Съемки "Чемпиона мира" будут вестись на Филиппинах, в Испании, Голландии, Таиланде, а также в Москве и Златоусте с июля 2020 года по март 2021 года. Дата выхода фильма в прокат пока не названа.

Ранее мы писали, что фильм Кончаловского вошел в программу Венецианского фестиваля.

Фото: Instagram / centralpartnership