Режиссер Александринского театра Владимир Голуб скончался на 83 году жизни

Режиссер скончался 18 мая.

В понедельник, 18 мая, на 83 году жизни скончался режиссер Александринского театра, заслуженный деятель искусств России Владимир Голуб. Об этом сообщила пресс-служба театра.

Сообщается, что В.А. Голуб долго болел. О месте и времени похорон сообщат позже.

Владимир Александрович Голуб служил в Александринском театре с 1987 по 2006 годы. Считается, что наиболее ярко талант режиссера раскрылся в комедии. За 19 лет работы он поставил 16 спектаклей, в числе которых: "Торможение в небесах" (1988), "Лисистрата" (1989), "Свои люди – сочтемся" (1990), "Убийство в Немуре" ("Нежданный друг") (1991), "Александр Невский" (1991) и другие.

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Фото: kino-teatr.ru